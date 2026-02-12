Palermo, Rui Modesto: “Ho trovato un gruppo di amici nello spogliatoio”

Il portoghese si presenta: "Inzaghi mi ha convinto a venire. Non so quando rientro"

Parola a Rui Modesto. Il nuovo esterno del Palermo arrivato nella sessione invernale di calciomercato si è presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta. Il portoghese classe 1999 ha parlato della sua nuova sfida in maglia rosanero in seguito al trasferimento dall’Udinese.

Il calciatore, attualmente infortunato, ha iniziato a raccontarsi proprio dal suo possibile rientro in campo: “Non posso dare una data, è difficile. Non è facile dire quando un giocatore torna. Io lavoro tutti i giorni per tornare pronto il più presto possibile. Credo di stare meglio rispetto a prima”.

“Su Inzaghi? Ho parlato con il mister prima di venire qua e mi è piaciuto come lavora – prosegue Modesto -. Mi piace lavorare, esattamente come lui. Lui ha una personalità forte. È chiaro che a me questo piace. Abbiamo fatto una buona conversazione e questo mi ha convinto per venire qua”.

“A Palermo mi è pasciuto tutto. Tutti i giocatori mi hanno accolto bene. C’è un gruppo buono, di amici e questo si sente bene nello spogliatoio. Il centro sportivo è fantastico per me. Sulla mia posizione, se a destra o a sinistra, dipende da dove mi vede il mister. Gioco dove l’allenatore reputa io sia più forte. Non cambia tra destra e sinistra e non dipende da me”.

“Arrivo qui perché so che questo è un gran club. Tante persone mi hanno parlato bene di Palermo. Per me essere qui è una sfida, lavoro tutti i giorni per fare meglio. Essere qui non è un passo indietro, se lo è posso farne due avanti. C’è tutto per lavorare bene qui, un grande club per favore bene”, ha concluso Rui Modesto.