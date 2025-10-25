Marito e moglie nel mirino del branco

PALERMO – A distanza di quattro mesi dalla notte da incubo vissuta da due turisti canadesi in centro storico, quattro rapinatori sono stati identificati e denunciati. Sono tutti nordafricani, di età compresa tra i 17 e i 27 anni.

I carabinieri sono risaliti alla loro identità grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza. I militari della stazione di Palermo Centro li hanno denunciati per rapina impropria di cellulari e portafogli.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 28 giugno e sono avvenuti alla Vucciria, cuore della movida palermitana. Gli episodi di violenza si ripetono.

I quattro nordafricani all’inizio hanno proposto ai due turisti, marito e moglie di Vancouver, di comprare della droga. Durante la serata i due giovani, dopo avere bevuto qualche bicchiere di troppo, si sono accasciati a terra.

A quel punto il gruppo di nordafricani è tornato alla carica. Hanno rubato cellulari e portafogli. L’uomo è stato colpito alla nuca con una bottiglia di vetro per stoppare la sua reazione.