 Palermo, rapinati alla Vucciria: incubo per due turisti, 4 denunciati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Picchiati e rapinati alla Vucciria: incubo per due turisti, quattro denunciati

Marito e moglie nel mirino del branco
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – A distanza di quattro mesi dalla notte da incubo vissuta da due turisti canadesi in centro storico, quattro rapinatori sono stati identificati e denunciati. Sono tutti nordafricani, di età compresa tra i 17 e i 27 anni.

I carabinieri sono risaliti alla loro identità grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza. I militari della stazione di Palermo Centro li hanno denunciati per rapina impropria di cellulari e portafogli.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 28 giugno e sono avvenuti alla Vucciria, cuore della movida palermitana. Gli episodi di violenza si ripetono.

I quattro nordafricani all’inizio hanno proposto ai due turisti, marito e moglie di Vancouver, di comprare della droga. Durante la serata i due giovani, dopo avere bevuto qualche bicchiere di troppo, si sono accasciati a terra.

A quel punto il gruppo di nordafricani è tornato alla carica. Hanno rubato cellulari e portafogli. L’uomo è stato colpito alla nuca con una bottiglia di vetro per stoppare la sua reazione. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI