Palermo, 37enne morto in casa: picchiato per il furto di una bicicletta

Ci sono due persone indagate

PALERMO – Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre il 37enne Salvatore Bilello, l’uomo con problemi tossicodipendenza trovato morto in casa l’11 settembre scorso a Palermo. con problemi di tossicodipendenza.

Bilello, secondo chi indaga, sarebbe stato preso a botte da due persone per punirlo dopo il furto di una bicicletta che era stata restituita.

Per la morte del 37enne, gli agenti del commissariato Libertà, hanno iscritto nel registro degli indagati due persone, sarebbero coloro che lo avrebbero picchiato. L’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale.

Dopo le botte Bilello è stato in ospedale prima al Cervello e poi al Buccheri La Ferla. La vittima non ha mai denunciato l’aggressione. La procura adesso attende l’esito dell’autopsia e i risultati degli esami tossicologici. Durante l’autopsia, ieri, erano presenti anche i periti nominati dai due indagati che hanno preso parte agli esami irripetibili sulla salma di Bilello.