Palermo, Saric atteso in città. Manca solo il vice Brunori

L'accordo con l'Ascoli è stato raggiunto con una cifra di 1,8 milioni di euro

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo la sfida tra Palermo e Ascoli, valida per la terza giornata di Serie B, si è definitivamente sbloccata la trattativa che porterà il centrocampista Dario Saric alla corte di Eugenio Corini. Questa mattina il calciatore ha svolto le visite mediche a Roma ed è atteso nel capoluogo siciliano nelle prossime ore. Il classe 1997 andrà a rinforzare la linea mediana dei rosanero favorendo il processo di completamento della rosa tanto atteso dall’allenatore del club di Viale del Fante. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, l’accordo tra Palermo e Ascoli si è concluso sulla cifra di 1,8 milioni di euro.

Per il reparto offensivo dei rosanero, intanto, la società del capoluogo siciliano è alla ricerca di un centravanti che possa svolgere il ruolo di vice Brunori. Difficile sostituire il numero 9 dei rosanero, ma rimane comunque importante poter avere una pedina in più nel pacchetto degli attaccanti a disposizione di mister Corini. Sono in corso di valutazione diversi profili, che andrebbero probabilmente a chiudere la campagna acquisti del Palermo.

Infine, non resta che sfoltire la rosa così da evitare esuberi fino alla sessione invernale di mercato prevista a gennaio. Dopo l’arrivederci di Silipo, trasferitosi in prestito alla Juve Stabia, i nomi che restano in uscita sono quelli di Somma, Fella, Peretti e Doda.