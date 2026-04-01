Palermo, scatta il divieto di pic nic nel Parco della Favorita

L'ordinanza del sindaco Lagalla

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha emanato un’ordinanza sindacale con la quale dispone il divieto di assembramenti, allestimento di picnic e accensione fuochi o attendamenti all’interno del Parco della Favorita, dell’intera Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino e nelle spiagge del litorale cittadino per le prossime festività.

In particolare i divieti saranno in vigore con il seguente calendario: dalle 7 del 5 aprile alle 24 del 6 aprile (Pasqua e Pasquetta) e dalle 7.00 alle 24 del 25 aprile. – dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1° maggio.