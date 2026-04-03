Palermo, scavalca la recinzione e invade la pista dell’aeroporto

Notte di allarme al Falcone Borsellino, uomo trovato con un coltello

PALERMO – Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì all’Aeroporto Falcone Borsellino, dove un uomo di origine dell’Est Europa è riuscito a introdursi nell’area operativa dello scalo, scavalcando la recinzione e raggiungendo la pista.

L’uomo è stato notato mentre correva lungo le piste dal personale di sicurezza e dagli operatori della torre di controllo. Immediato l’allarme, con conseguenti rallentamenti nelle operazioni aeroportuali: alcuni voli, nelle prime ore del mattino, hanno registrato ritardi sia in partenza che in arrivo.

Dopo le ricerche, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno individuato nascosto tra le sterpaglie, nell’area destinata alle partenze e agli arrivi. Al momento del ritrovamento aveva con sé un coltello.

Non sono ancora chiare le intenzioni dell’uomo, la cui posizione è ora al vaglio della Procura. È stata inoltre avviata un’indagine interna per chiarire come sia riuscito ad accedere all’area riservata senza essere intercettato tempestivamente.

L’uomo è stato denunciato, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.