Palermo, sciopero dei mezzi Amat: stop a bus e tram. Orari e tutte le info

Una giornata complicata per i palermitani che si muovono con i mezzi pubblici

PALERMO – Sarà una giornata complicata per i palermitani che si muovono con i mezzi pubblici. È stato indetto, infatti, uno sciopero dal personale dell’Amat, l’azienda concessionaria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo siciliano.

Palermo, sciopero dei mezzi Amat: tutte le info

Lo sciopero è indetto per oggi, lunedì 8 gennaio, dalle ore 9 alle 13. Sono quindi possibili le cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da Amat (bus e tram). Saranno inoltre possibili disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali.