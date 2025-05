Quarantenne scomparso da 5 giorni a Palermo: “Aiutateci a trovarlo”

I familiari e gli amici di Gianluca Manitta sono disperati

PALERMO – Angoscia e paura per i familiari e gli amici di Gianluca Manitta, un uomo di 40 anni che da cinque giorni è scomparso a Palermo. Di lui si sono perse le tracce nella zona tra Tommaso Natale e Cardillo, dove vive e lavora.

L’appello

E’ alto un metro e 85 centimetri, ha occhi e capelli scuri. La sua foto è stata diffusa tramite un appello lanciato sui social da centinaia di utenti. “Aiutateci a trovarlo”, scrive lo conosce e da tempo non riesce a mettersi in contatto con lui. L’uomo non ha con sé il cellulare e anche della sua auto non c’è traccia.

Le ricerche

“Siamo molto preoccupati – dice a LiveSicilia l’amico Francesco -. Gianluca è una persona splendida, ci conosciamo da quando eravamo piccoli e insieme ad altri amici abbiamo già avviato delle ricerche in varie zone dove pensavamo potesse trovarsi. Ma niente, ogni tentativo è caduto nel vuoto”.

“L’abbiamo cercato in auto e a piedi in tutti i luoghi possibili, ma di lui non ci sono tracce – prosegue -. E’ stata denunciata la sua scomparsa ai carabinieri, siamo disperati”. L’ultimo a incontrare Gianluca, che ha una ditta che si occupa di lavori in muratura, sarebbe stato un collega, nella zona della Marinella.

Visto per l’ultima volta alla Marinella

“Da allora – spiega Francesco – di lui non abbiamo più avuto notizie. Invitiamo tutti a darci una mano, ogni segnalazione può rivelarsi fondamentale per rintracciarlo. Chiunque lo riconosca contatti le forze dell’ordine, noi speriamo con tutto il cuore di poterlo riabbracciare presto”.