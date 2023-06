Scontri nel giorno di Falcone, c’è un’informativa della polizia

Gli scontri del 23 maggio in via Notarbartolo

È stata consegnata alla Procura di Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – La Digos ha stilato un’informativa sugli scontri del 23 maggio e l’ha consegnata in Procura.

Ricostruisce quanto è accaduto mentre a poche centinaia di metri, sotto l’albero Falcone in via Notarbartolo, venivano commemorate le vittime della strage di Capaci.

I poliziotti indicano circostanze, nomi e possibili notizie di reato. Sarà l’ufficio guidato dal procuratore Maurizio de Lucia a valutare eventuali iscrizioni nel registro degli indagati.

Un raggruppamento di associazioni studentesche guidate da “Our voice”, Cgil, Agende rosse, uomini e donne ha deciso di organizzare un corteo alternativo rispetto a quello ufficiale. “Non siete Stato voi, ma siete stati voi”, era lo slogan.

La questura aveva dato il via libera, indicando il percorso da seguire e gli orari da rispettare. Obiettivo: “Non dovrà essere arrecato disturbo o qualsiasi altra turbativa alla cerimonia che avrà luogo”.

La testa del corteo ha provato a forzare il blocco ed è stato fermato con le maniere forti prima di arrivare all’albero Falcone in via Notarbartolo.

“Molti di noi sono stati duramente colpiti a manganellate, altri buttati a terra e immobilizzati, nonostante fossero inermi, e altri ancora spinti violentemente: il tutto causando loro fratture e lesioni”, hanno detto i manifestanti.

In ospedale ci sono finiti anche tre poliziotti. La questura a fine giornata aveva diramati una nota: “È in corso l’analisi delle immagini al fine di ricostruire puntualmente i fatti, delineare i profili di responsabilità penalmente rilevanti ed individuare i responsabili dei disordini che hanno portato al ferimento di tre poliziotti, proprio nel giorno in cui tutto il Paese fa memoria e ricordo di tre poliziotti caduti per fare il loro dovere”.

La ricostruzione della Digos è stata completata e consegnata alla Procura della Repubblica.