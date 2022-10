Palermo, scontro tra moto e auto sulla A-19: ferito grave al Civico

Un 36enne trasportato d'urgenza all'ospedale Civico. Code da Villabate al capoluogo

1' DI LETTURA

PALERMO – Scontro tra due moto e due auto sull’autostrada A-19 tra Villabate e Brancaccio. Grave il conducente di una moto, 36enne, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Lo scontro, per cause ancora da accertare, si è verificato nella corsia in direzione del capoluogo, poco prima dell’ingresso in città all’altezza della zona industriale di Brancaccio.

Sul posto sono presenti diversi mezzi di soccorso, la polizia stradale di Palermo e il personale dell’Anas.

Il traffico in direzione Palermo è andato in tilt con lunghe code in direzione del capoluogo che iniziano prima dello svincolo di Villabate