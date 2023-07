Palermo, scoperti 32 furbetti del reddito di cittadinanza

L'operazione del comando provinciale della guardia di finanza

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, hanno individuato 32 soggetti che avrebbero beneficiato del reddito di cittadinanza senza averne diritto.

Secondo le indagini delle fiamme gialle del 2° Nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, si è incentrata sull’analisi delle domande presentate da alcuni soggetti che, secondo le informazioni raccolte e analizzate, risultavano condannati in via definitiva per almeno uno dei cosiddetti reati ostativi, ricevendo il sussidio in maniera diretta o attraverso i familiari.

I militari hanno segnalato i soggetti alla procura di Palermo che ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal gip, per complessivi 206.513,93 euro in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo giudiziale conti correnti, 5 autoveicoli e 2 immobili.