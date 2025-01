Palermo, scoperto e sequestrato pub abusivo: multa salata per il titolare

Era privo delle autorizzazioni

PALERMO – Un pub nella zona via dei Vespri – Corso Tukory è stato chiuso dalla polizia municipale lo scorso venerdì nel corso di alcuni controlli sulla movida. Durante l’accertamento è emerso che l’attività commerciale era priva dei requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

L’attività era priva della prescritta Scia sanitaria e quella per la somministrazione di alimenti e bevande. Per questi due ammanchi amministrativi sono state elevate due contravvenzioni per complessive 8 mila euro.

Il controllo, poi, ha evidenziato gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali, con multa di 2 mila euro oltre alla mancata prescrizione al Piano di Autocontrollo HACCP, anche in questo caso multa di 2 mila euro.

Un’ulteriore multa di mille euro è stata, poi, comminata al titolare del Pub per mancanza del prescritto Piano Attestato di Alimentarista. Oltre ai sigilli al locale sono state sequestrate anche tutte le attrezzature.