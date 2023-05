Scuola Zen, iPhone sequestrati a casa dei figli dell’ex preside

L'inchiesta della Procura europea

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ultima conferma investigativa è di poche ore fa. I carabinieri hanno trovato e sequestrato tre iPhone e un MacBook alle figlia dell’ex preside Daniela Lo Verde. Secondo l’accusa, sono stati comprati con i soldi dell’Unione europea destinati ai progetti della scuola Giovanni Falcone allo Zen.

L’ex preside ha dato i tre cellulari e il pc alle figlie, alla cui porta di casa hanno bussato i militari con un mandato di perquisizione firmati dai pubblici ministeri della Procura europea Calogero Ferrara ed Amelia Luise.

La storia dei cellulari era venuta fiori dalle intercettazioni, che hanno costituito l’ossatura dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti della preside e del suo vice, Daniele Agosta. “… ma vaffanculo questo è 13… lo vuoi tu? Te lo prendi tu”, diceva Agosta. “A Roberta lo devo dare… guarda come ci rimane male? Peggio di un bambino è…”.

E lui: “Certo che ci rimango male… Io non volevo questo, io il Pro avevo detto… ma che cazzo vuole fare fa… ma vaffanculo”. Lo Verde insisteva: “E per questo ti dico, diglielo, le dici: ‘Sì ma non c’era il Pro precedente a questi due?’ scrivici così, così poi ce lo togliamo di mezzo… Ti ricordi che non c’era rosa e allora Alessandra se l’è scelto rosso? E poi dobbiamo prendere il mio e il tuo, anche perché il tuo l’hai già preso, siccome mi pare che ogni volta noi ci andiamo sotto…”. Ancora Agosta ridendo: “Uno tu quando te l’eri preso? Precedentemente giusto?” e lei: “Sì e l’ho dato a Manu”.

Gli investigatori hanno confrontato la bolla di consegna dei cellulari e del computer consegnati alla scuola. I codici Imei corrispondevano agli apparecchi trovati ai parenti di Lo Verde. E si continua a indagare su 700 milioni di finanziamenti europei per i progetti della scuola.