Palermo, la preside dello Zen rimane agli arresti domiciliari

Il tribunale del Riesame ha accolto l'istanza della Procura europea

1' DI LETTURA

PALERMO – Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato gli arresti domiciliari per Daniela Lo Verde, preside della scuola Falcone allo Zen, e per il suo vice Daniele Agosta, accusati di corruzione e peculato.

Una decisione arrivata in tempi record, a poche ore dalla discussione delle parti, che accoglie l’istanza della Procura Europea e rigetta la richiesta di revoca della misura avanzata dai legali dei due indagati.

La donna, nota per le sue battaglie antimafia in un quartiere a rischio, e il suo numero due si sarebbero impossessati dei beni della mensa scolastica e di dispositivi elettronici destinati agli studenti.

L’inchiesta è stata condotta dai pm della Procura europea Gery Ferrara e Amelia Luise.

Si aggrava, intanto, la posizione di Daniele Lo Verde, pa preside antimafia ai domiciliari per peculato e corruzione.

I pm europei che hanno indagato sulla donna, accusata di razziare la mensa scolastica e di essersi appropriata di tablet e pc destinati agli studenti, avrebbe nominato la figlia responsabile del trattamento dei dati personali della scuola e avrebbe fatto iscrivere falsamente all’istituto Falcone dello Zen una parente disabile e la figlia del suo vice – che in realtà non avrebbero mai frequentato – per aumentare i numero degli studenti e avere più finanziamenti.

Non si fermano, dunque, le indagini che ora puntano ad approfondire la gestione dei fondi Ue da parte della scuola.