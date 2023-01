Palermo, sequestrata una tonnellata di carne non tracciata

Era in uno stabilimento di lavorazione e commercio all'ingrosso per macellerie e ristoranti

PALERMO – Una tonnellata di carne non tracciata è stata sequestrata da carabinieri del Nas a Palermo, con personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp e con il supporto di militari dell’Arma deella compagnia di Piazza Verdi, nel quartiere Brancaccio-Ciaculli. Era in uno stabilimento di lavorazione e commercio all’ingrosso per macellerie e ristoranti dell’area urbana e della provincia palermitana. Il responsabile della struttura è stato sanzionato con 11.500 euro e lo stabilimento è stato chiuso perché non risultava in possesso del riconoscimento da parte della Comunità Europea, come prescritto dalla legge.