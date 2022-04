Palermo, sequestrati 150 chili di pesce per il sushi in tre ristoranti

Scattate le multe per migliaia di euro

PALERMO – Irregolarità nell’abbattimento del pesce e nella documentazione che ne attesta la tracciabilità: per questo motivo la Guardia costiera ha sequestrato circa 150 chili di prodotti ittici che servivano per la preparazione di sushi. Dei quattro i ristoranti controllati a Palermo, tre sono risultati non in regola.

Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca svolte durante lo scorso weekend, il reparto operativo della Guardia costiera di Palermo, con i medici veterinari dell’Asp, ha accertato illeciti. Il pesce è stato sequestrato e smaltito da una ditta specializzata. I tre ristoratori sono stati multati per 4.500 euro.