I funerali del medico personale e l'appuntamento istituzionale.

Si è commosso, secondo natura e sentimenti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato, stamattina, a Palermo, ai funerali di un caro amico di tanti anni, nonché suo medico personale. Il professore Francesco Pitrolo, 71 anni, è morto nei giorni scorsi, lasciando dietro di sé la sua fama di cardiologo competente e sensibile. La Messa è stata celebrata nella chiesa di Regina Pacis. In prima fila c’erano, oltre al Capo dello Stato, la moglie del professore Pitrolo, Yvonne, la figlia Flora e il genero Robert.

Il professore era andato in pensione, dopo essere stato per anni direttore dell’Unità di cardiologia dell’Ospedale “Cervello” di Palermo. Per l’attività svolta in ospedale durante l’emergenza Covid era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre 2021.

L’incontro all’Università

Domani, il Presidente della Repubblica è atteso all’Università per l’inaugurazione dell’anno accademico, ospite del rettore, Massimo Midiri. Con lui ci sarà la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, in viale delle Scienze. Nell’agenda della Presidente Von der Leyen è previsto un momento per onorare la memoria dei martiri della strage di Capaci.

Le parole del rettore

“La presenza della presidente della Commissione Europea, del Presidente della Repubblica Italiana e del ministro dell‘Università e della Ricerca è un segnale di grande attenzione nei confronti di un’Università del Sud che ha fatto della sostenibilità e dell’Internazionalizzazione i pillar fondamentali della propria azione di governo. L’Università di Palermo si candida a divenire un moderno polo culturale al centro del Mediterraneo in stretto rapporto con il mondo dell’impresa dove si possa coniugare il sapere al saper fare”, questo il commento del rettore Massimo Midiri. (rp)