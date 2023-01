Palermo, Tutino più vicino: attenzione anche in mediana

L'infortunio di Stulac potrebbe cambiare i piani di mercato dei rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – L’infortunio di Leo Stulac potrebbe cambiare i piani di mercato del Palermo. Lo stop del centrocampista dei rosanero sembra rivelarsi più lungo del previsto e la dirigenza del club di viale del Fante starebbe pensando a un nuovo colpo per la linea mediana dei siciliani. Lo sloveno, prima del match di Brescia del 26 dicembre 2022, ha riportato una “lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra”: il recupero del regista dei rosa potrebbe dilungarsi anche fino ai 90 giorni. Si resta in attesa, però, di ulteriori approfondimenti clinici per definire più precisamente la situazione.

Il duo dirigenziale del Palermo composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno, dunque, sta considerando la possibilità di mettere al vaglio delle alternative per sostituirlo. Al momento, non risultato contatti tra la società del City Football Group e la Sampdoria per il duttile centrocampista Valerio Verre, che può avere alcune chances di rimanere in blucerchiato. Inoltre, resta da capire l’effettivo tempo di recupero necessario del regista sloveno prima di poter parlare di nuovi movimenti di mercato per la linea mediana della squadra del capoluogo siciliano.

Di fatto, è sfumato l’arrivo di Paulo Azzi del Modena, ormai diretto a Cagliari. Il Palermo si è trovato costretto a virare su altri obiettivi per quanto riguarda la corsia mancina della compagine guidata da Eugenio Corini. In avanti, rimane ancora un sondaggio quello per Demba Seck del Torino. Contatti ben avviati, invece, per Gennaro Tutino del Parma, calciatore in uscita dal club Ducale. Potrebbe essere proprio il calciatore napoletano l’indiziato numero uno per supportare il capitano del Palermo Matteo Brunori in fase offensiva. Tutino è seguito anche da altri club di Serie B, ma il suo gradimento per la piazza del capoluogo siciliano lo spingerebbe a scegliere Palermo in questa sessione invernale di calciomercato.