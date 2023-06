Palermo si prepara ad abbracciare Vasco, ecco il piano traffico

Sono due le ordinanze pubblicate dall'amministrazione. Istituiti diversi divieti di sosta

PALERMO – Erano attese le ordinanze per il traffico in vista del concerto di Vasco Rossi del 22 e del 23 giugno. Piano traffico necessario perché il capoluogo sarà “preso d’assalto” da oltre 70 mila persone, provenienti da gran parte della Sicilia e non solo.

Sono due le ordinanze pubblicate, si tratta dell’ordinanza 870 e 871. L’ordinanza numero 870 ha per oggetto l’individuazione delle aree di sosta pullman. L’ordinanza prevede il divieto di sosta ad eccezione dei pullman nei siti:

Piazzale Ambrosini intera Piazza;

Via Ammiraglio Calogero Nicastro tratto Compreso da Largo Antonio Sellerio escluso e Via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel nel lato dx del senso di marcia;

Via Isaac Rabin intero tratto del lato dx del senso di marcia;

Via Anwar Sadat intero tratto del lato dx del senso di marcia;

Altresì saranno utilizzate le aree interne alla struttura “Fieristica” sita nella via Anwar Sadat civico 13, solo per sosta dei pullman.

La gestione degli spazi di sosta di cui sopra, destinati ai pullman di cui all’evento e l’eventuale indirizzamento degli stessi in altre aree di sosta alternative, sarà curata dalla Polizia Municipale, con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’instradamento e l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”.

A tal proposito, se necessario, a completamento e/o esaurimento degli spazi disponibili nei siti sopra citati, si individuano le seguenti aree di sosta che potranno essere utilizzate dagli ulteriori veicoli e/o pullman:

Piazzale John Lennon già Giotto

Parcheggio Basile

Parcheggio Nina Siciliana.

Il provvedimento n. 871 ordina l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 07.00 del 21 giugno alle 06.00 del 24 giugno e comunque fino a cessata esigenza delle vie:

 Viale Del Fante, in ambo i lati del tratto compreso tra il Viale Diana e Viale Rocca;

Piazza Salerno, intera piazza;

Via Villa Sofia, in ambo i lati del tratto compreso tra la Piazza Salerno e Via Croce Rossa;

Piazza Giovanni Paolo II, intera piazza;

Piazza San Marino, intera piazza;

Via Del Carabiniere, in ambo i lati dell’intero tratto;

Via Dei Leoni, Intero tratto in ambo i lati.

Intanto erano già state pubblicate le ordinanze per il divieto di sosta che prevede il divieto di parcheggio in piazza Trattati di Roma dalle 07.00 del 21/06 alle 24.00 del 23/06, tranne per i mezzi in uso per il Tour di Vasco Rossi. L’altra prevede, per le giornate del 22 e del 23 il divieto di sosta in tutto piazzale Alcide De Gasperi.