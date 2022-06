Palermo, SM Expo raduna le auto da culto

Esemplari anche rari di Abarth, Alfa Romeo e Maserati, oltre a spider ed auto d’epoca, saranno protagonisti nelle sfilate

Palermo, 28 – Esemplari anche rari di Abarth, Alfa Romeo e Maserati, oltre a spider ed auto

d’epoca di proprietà dei soci dei diversi club, saranno protagonisti nelle sfilate in programma

sabato 2 e domenica 3 nell’ambito di SM Expo 40, l’esposizione di auto in programma a

Mondello (viale Regina Elena) a partire da venerdì 1. La manifestazione è organizzata dalla

rivista Sicilia Motori per festeggiare l’anniversario dei 40 anni di attività. Le parate avranno

inizio sabato alle ore 12.00 con le Alfa Romeo del club “Classic&Historic” che celebreranno

i 112 anni della casa del “Biscione” ed i 60 anni della indimenticabile “Giulia”. Nel

pomeriggio, dalle 17.00, sarà la volta del club Abarth Trinacria. Domenica, giornata

conclusiva dell’Expo, tre gli appuntamenti in programma: alle 9.00 il raduno di Spider per la

partenza di un tour sulle Madonie, seguiti alle 12.00 dal Club Maseratisti Siciliani. Infine,

alle 17.00, conclusione delle sfilate con selezionate vetture d’epoca. Queste poi lasceranno

spazio a modelle e modelli in posa per l’ultima sessione del contest fotografico dalle 18 alle

20. Mentre la mostra delle auto proseguirà sino all’indomani mattino per l’ultima notte di

esposizione continuata (tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’esposizione

https://siciliamotori.it/sm-expo/).

*****

Il Club Alfa Romeo Classic&Historic è stato fondato a Palermo lo scorso ottobre. Scopo

dell’associazione divenire un riferimento qualificato per l’acquisto, il restauro e la

conservazione dei veicoli del Biscione, oltre allo svolgimento di tutte le attività necessarie

per la certificazione dei loro veicoli storici. A partire dalle 12.00 di sabato gli appassionati

potranno ammirare, tra le altre, una GT Veloce del 1967, una 1750 berlina della stessa

annata e una “75 Evo” del 1989.****

Il Club Abarth Trinacria è nato nel 2017 a Messina ed è l’unico sodalizio siciliano

riconosciuto dalla Casa dello Scorpione. Fa parte della community “The Scorpionship”,

creata da Abarth per unire sotto un unico filone tutti i club ufficiali d’Italia e del mondo. Quello

siciliano conta 245 soci, coinvolti in molteplici attività, tra cui raduni e viaggi in tutta l’Isola,

giornate in pista, sfilate ed eventi per la solidarietà. Tra i modelli che sfileranno giorno 2 alle

17.00 ci saranno diverse 595, in allestimento “Competizione”, “Rivale” e “Scorpione Oro”, e

alcuni esemplari dell’indimenticata “124”.

*****

Spider Sicilia è un gruppo Facebook fondato da alcuni appassionati nel 2020. Sarà di

scena ad SM Expo 40 a partire dalle 9.00 di domenica 3. Davanti lo stabilimento “Liberty” di

Mondello si daranno appuntamento per prendere il “via” per un tour che li porterà sulle

Madonie. Fra queste una Miata Montego prodotta in soli 100 esemplari, una Mazda SMK

171, diverse Fiat “Barchette”, Alfa Romeo “Duetto” e Honda S200.

*****

Attivo dal 1994, il Club Maseratisti Siciliani è un’associazione no-profit che riunisce i

possessori e gli appassionati del marchio del “Tridente”. La sfilata dei soci all’esposizione

“firmata” da Sicilia Motori è prevista domenica 3 a partire dalle ore 12.00 e comprenderà

modelli attuali e d’epoca, tra cui una Merak degli anni ’70, una Quattroporte Pininfarina S/4,

una Gran Sport Coupè del 2000 e duna Ghibli di ultima generazione.

*****

L’elenco delle parate si chiuderà con le auto d’epoca che verranno messe in mostra da

privati collezionisti alle 17.00 di domenica 3 luglio. Tra queste esemplari di “Topolino” (1949),

Morgan, Porsche 365 (1954) e Lancia Flavia Coupè (1963).