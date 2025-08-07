 Grave incidente in centro a Palermo: una Smart investe un uomo
Smart investe un uomo in centro a Palermo: 41enne in gravi condizioni

E' ricoverato al Civico con prognosi riservata
PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA
PALERMO – Grave incidente stradale in piazza San Francesco di Paola, in centro a Palermo. Un uomo di 41 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando: a travolgerlo, un 31enne che era alla guida di una Smart.

La dinamica

L’impatto si è rivelato molto violento. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza in ospedale il 41enne, originario dello Sri Lanka. I primi accertamenti hanno rilevato lesioni gravi al torace e alla testa ed è stato ricoverato al Civico con la prognosi riservata.

Smart investe un uomo in centro: le indagini

In piazza San Francesco di Paola, anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Si tratta dell’ennesimo grave incidente in città, dove in pochi giorni hanno perso la vita due ventenni e altri due giovani sono rimasti feriti e lottano adesso per la vita. Anche una donna di 67 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion, in via Messina Marine.

Tre incidenti mortali in pochi giorni

Samuele Gambino e Patrick Thomas Nicholson sono rimasti uccisi in due terribili impatti avvenuti in via Pitrè e in viale Regione Siciliana. In ospedale, ancora in condizioni critiche, il 17enne che si trovava sulla moto insieme a Gambino e un ragazzo investito in via Gaspare Palermo, nella zona di via Oreto. Entrambi sono in prognosi riservata. 

