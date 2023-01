Palermo, sorpasso Cagliari per Azzi: sardi vicini alla chiusura

Sorpasso importante del club sardo per il terzino che sembrava ad un passo dai rosanero

PALERMO – Rischia di sfumare, ad accordo raggiunto, uno dei principali obiettivi di mercato del Palermo. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, il Cagliari si sarebbe inserito prepotentemente per l’esterno del Modena Paulo Azzi, sbaragliando la concorrenza proprio dei rosa e di altri club e potrebbe chiudere la trattativa già in giornata.

Svolta importante di mercato per il giocatore brasiliano, tra i nomi più caldi di questo mercato di Serie B e per il quale il Palermo aveva già trovato un accordo con il Modena, superando anche la concorrenza della Salernitana. Qualora venisse chiusa la trattativa tra Azzi e il Cagliari, il ds rosanero Leandro Rinaudo dovrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare la catena mancina rosanero.