Palermo, sospetto caso di legionella nella sede Amap di via Tasca Lanza

L'azienda assicura che l'acqua in distribuzione nella rete non ha subito alterazioni

PALERMO – Sospetto caso di legionella all’Amap di via Tasca Lanza. L’azienda lo comunica in una nota. “Amap ha provveduto oggi, in via precauzionale, a effettuare le necessarie attività di screening per sospetta legionella nella sede di lavoro di via Tasca Lanza, 88 a Palermo – si legge nel comunicato -.

Le prime analisi qualitative hanno indicato la presenza del batterio in alcuni punti dei servizi igienici della sede. Per la determinazione quantitativa, così come previsto dal protocollo del Ministero della Salute, sarà necessario attendere un periodo di circa 5 giorni”.

“Nelle more dei risultati definitivi – prosegue la nota – è stata immediatamente inibita la linea idraulica di alimentazione della sede, con l’interdizione di tutti i servizi igienici e l’installazione di un congruo numero di WC chimici. Tutti i lavoratori sono stati tempestivamente avvisati. Nel contempo, al fine di risolvere la problematica, è stato dato incarico ad una ditta specializzata del settore che ha già avviato le operazioni di sanificazione della sede societaria”.

“È opportuno precisare che l’acqua in distribuzione nella rete idrica – che viene costantemente monitorata dall’Amap e dall’ASP competente – non ha subito nessun tipo di alterazione e che i controlli quantitativi certificati effettuati nella prima decade del mese di maggio (oltre ad un successivo screening qualitativo effettuato in data odierna) permettono di escludere ogni tipo di problematica per le utenze.

A ulteriore garanzia della qualità dell’acqua in distribuzione sarà rafforzato il monitoraggio chimico e batteriologico.