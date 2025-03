Palermo, scardinano la porta e razziano il bar: altra spaccata in città

Il colpo all'imbocco della Strada Statale Palermo-Sciacca

PALERMO – I ladri hanno scardinato la porta d’ingresso per fare irruzione nel locale.

Nuovo colpo nella notte a Palermo. È, purtroppo, molto di più delle ormai classiche spaccate che si ripetono giorno dopo giorno in città.

Preso di mira il bar Gerry nella stazione di servizio all’imbocco della Strada Statale Palermo-Sciacca. Siamo di fronte al carcere Pagliarelli.

La dinamica è ancora da ricostruire. Sicuramente hanno agito più persone. È probabile che abbiano usato una macchina per strappare via la pesante porta in vetro e acciaio legandola ad un cavo.

Una volta dentro si sono portati via la cassa. Il bottino è da quantificare.

Un altro colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo a Montelepre, non molto distante da Palermo.