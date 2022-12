Palermo, spaccio di droga a Ballarò: arrestato dalla finanza

Sequestrata anche una pistola calibro 9 e 18 dosi di sostanze stupefacenti

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo in flagranza di reato e sequestrato una pistola calibro “steyr 9mm” e 93 cartucce, oltre a 18 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo tra cui crack, cocaina e hashish.

L’uomo è stato bloccato nel mercato di Ballarò mentre stava vendendo dosi di droga. In casa è stata trovata una valigetta con l’arma. La convivente è stata denunciata per la detenzione. L’uomo è stato portato in carcere al Pagliarelli. I finanzieri hanno accertato che uno dei componenti del nucleo familiare percepiva il reddito di cittadinanza.