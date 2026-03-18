 Spaccio a due passi da via Libertà a Palermo: arrestato un pusher
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Palermo, spaccio in diretta in piazza Don Bosco: arrestato un 44enne

L'intervento dei carabinieri della stazione Crispi
QUARTIERE LIBERTA'
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1 min di lettura

PALERMO – Spaccio di droga in piazza Don Bosco, arrestato un 44enne che ha scagliato uno scooter contro i carabinieri. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Palermo Crispi. L’uomo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

​L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Libertà. I militari, appostati nei pressi di piazza Don Bosco, hanno osservato l’uomo mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente, ricevendo in cambio una somma di denaro. Il cliente, subito dopo lo scambio, è stato visto dai militari “sniffare” la dose appena acquistata. ​Alla vista dei carabinieri, l’acquirente è riuscito a risalire a bordo della propria auto allontanandosi tra le vie limitrofe.

Il pusher, nel tentativo di evitare il controllo e fuggire, ha scaraventato con forza il proprio scooter addosso a uno dei militari che è riuscito a spostarsi rapidamente evitando di essere ferito. ​L’uomo è stato bloccato e perquisito. Oltre alla dose venduta, il 44enne è stato trovato in possesso di altre due dosi di hashish e 194 euro in contanti. ​Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

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