Spento l’incendio in via Alessi: nessun ferito, la gente rientrata a casa VIDEO

La causa? Probabile corto circuito

PALERMO – Sono state spente all’1:40 della notte le fiamme all’interno dell’appartamento nello stabile di via Giuseppe Alessi a Palermo.

L’incendio è divampato ieri pomeriggio, venerdì 27 settembre, al secondo piano del palazzo al civico 44 dove abita don Lorenzo De Vita, vice parroco della chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice. Aveva appena celebrato la messa, è tornato a casa, ha aperto al porta e si è accorto delle fiamme.

Per precauzione i vigli del fuoco avevano evacuato l’intero edificio utilizzando le gru. Le famiglie sono rientrate nelle abitazioni, tranne quella al piano di sopra all’interno della quale la temperatura è ancora troppo elevata.

La casa del sacerdote è andata completamente distrutta. Le cause del rogo non sono state ancora accertate. Le attenzioni si concentrano su un possibile corto circuito partito da un applique. In casa c’erano una bombola e tanti libri che avrebbero contribuito al diffondersi delle fiamme.