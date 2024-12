Palermo-Spezia, Dionisi: “Il risultato può aiutarci, ma non è una svolta”

Il tecnico: "I bianconeri erano in fiducia, i ragazzi sono stati bravi"

Il Palermo ritrova i tre punti e la vittoria casalinga al “Renzo Barbera”. Contro lo Spezia i rosanero vincono 2-0 e mettono in campo un’ottima prestazione. Alessio Dionisi, tecnico dei siciliani, commenta l’incontro a fine partita in conferenza stampa.

“Partita positiva e prestazione positiva. Non la migliore, lo Spezia era in fiducia ed è una squadra che concede poco davvero – spiega l’allenatore -. C’erano ostacoli importanti e i ragazzi sono stati bravi, l’episodio c’è girato e abbiamo segnato su palla inattiva. Anche oggi abbiamo creato tanto. I ragazzi sono stati veramente bravi e non era scontato perché lo Spezia era più in fiducia di noi. Il risultato ci può aiutare ma non è una svolta, ci mancava la vittoria da un po’ ed è solo una partita. Sono contento per i ragazzi e per l’ambiente, la volevano tutti ed è arrivata”.

“Oggi non inizia un altro campionato, è lo stesso. Ci sono state un po’ di occasioni, il loro portiere ha fatto gran belle parate. La squadra segue una linea, si vede che c’è un’identità e lo dico per i ragazzi non per me. Il campionato è lo stesso di prima con tre punti in più, che ci servivano per autostima e ambiente. La prossima sarà molto difficile, ma rimaniamo una squadra di Serie B nel campionato di Serie B”, ha aggiunto Dionisi.

“Il Sassuolo è l’unica squadra in B che ha giocatori da Serie A, che l’anno scorso facevano la differenza anche nel massimo campionato. Sono sopra categoria alcuni di loro. Sarà un campionato equilibrato, chi mantiene salda la retta via magari arriva in fondo con più soddisfazione. Per ora dobbiamo rincorrere e dobbiamo essere equilibrati, anche dopo oggi”, ammette l’allenatore del Palermo.

“Gol degli attaccanti? Anche oggi hanno avuto occasioni, magari sono stati un po’ imprecisi. Dobbiamo andare oltre, più ne parlo più può diventare un problema nella testa dei ragazzi. In allenamento lavorano bene. Cerco di replicare Velasco quando parla del ricevitore e un po’ vale anche per l’attaccante quello che dice. Diciamo che è più testa che qualità. Devono aver fiducia perché giocando così riusciremo a portare a più gol anche loro”, ha concluso Dionisi.