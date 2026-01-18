Palermo-Spezia, Inzaghi: “Dobbiamo migliorare nel chiudere le gare”

"Dobbiamo andare avanti con questa sicurezza, sono 8 partite che facciamo risultato"

Il Palermo vince in casa con lo Spezia e ottiene la sua quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. A fine gara il tecnico dei rosanero Pippo Inzaghi ha commentato la partita in conferenza stampa. L’allenatore dei siciliani non era in panchina per scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata a Mantova la scorsa giornata.

“Bisogna avere fiducia in questa squadra, stiamo facendo il percorso giusto e diamo continuità all’ottava partita consecutiva. Dobbiamo migliorare nel chiuderle, è stata la stessa partita quasi di Mantova. Quando prendi una traversa e un palo è difficile però dare colpe. Sono molto soddisfatto, è stata una partita dura. Lo Spezia sta cambiando. Noi accorciamo in classifica e continuiamo nel nostro percorso”.

“Gol dopo 11 secondi uno schema? In realtà no – spiega Inzaghi -. Qualche volta prepariamo la palla per Augello. In area portiamo tanti uomini, più che uno scherma devo dire che sono stati bravi i ragazzi ad andare su quella palla. Dopo due legni si può immaginare cosa ho pensato (ride, ndr). Questo è il calcio. Mi sono preoccupato dopo il palo di Artistico, andava chiusa la partita”.

“Dobbiamo andare avanti con questa sicurezza, sono otto partite che facciamo risultato. Dopo il gol abbiamo avuto l’occasione di chiuderla. I successivi quindici minuti dall’alto non mi sono piaciuti, il gol ci accontenta e non deve succedere. Nel secondo tempo la squadra ha fatto quello che doveva fare. La strada è tracciata, non so dove saremo a maggio ma questa è la base. Dobbiamo pensare a crescere, a creare un gruppo e una squadra forte. Per vincere bisogna costruire”, ha aggiunto.

“Corona è stato sicuramente il giocatore più penalizzato. Ho grande stima di lui, lo sa. Davanti ha il calciatore più forte del campionato. Corona può darci soddisfazioni comunque. Negli ultimi dieci, quindici minuti con la sua stazza può proteggere la palla. Gli ho fatto i complimenti, ha giocato bene. Spero rimanga, qualche suo gol potrebbe essere importante per noi”, ha concluso l’allenatore del Palermo.