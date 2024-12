Palermo-Spezia 1-0: termina il primo tempo al “Renzo Barbera” – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i bianconeri

Il Palermo affronta lo Spezia allo stadio “Renzo Barbera” nel quindicesimo turno del campionato di Serie B. Secondo match consecutivo in casa per i rosanero.

Palermo-Spezia: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 3′ – Termina il primo tempo allo stadio “Renzo Barbera”. Il Palermo crea tante occasioni, ma ha difficoltà a concretizzare e va negli spogliatoi sul vantaggio momentaneo di 1-0.

45′ + 1′ – Cartellino giallo per Kristov

45′ – Assegnati tre minuti di extra time

41′ – Giallo per Ranocchia

35′ – GOL DEL PALERMO! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ceccaroni allunga la traiettoria e Baniya, di testa, insacca in rete a due passi dalla porta!

31′ – Ci prova Verre con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore avversaria, Gori però oggi è in gran forma

26′ – Giallo per Ceccaroni. Subito dopo Vignali non riesce a proseguire il match per infortunio, entra Bertola

21′ – Elia prova a rispondere dopo una buona azione dei suoi, il suo tiro da posizione laterale però finisce fuori

18′ – Palermo ancora ad un passo dal gol! Verre centralmente serve in diagonale Di Francesco che a tu per tu con Gori si fa murare la conclusione; sulla respinta arriva Herny che può calciare a botta sicura, ma viene anche lui chiuso da Wisniewski ad un passo dal gol!

16′ – Ammonito anche Cassata

13′ – Giallo per Henry

6′ – Altra super parata di Gori su Ceccaroni che tutto solo aveva mirato l’angolo sul palo lontano a pochi metri dalla linea di porta!

5′ – Verre tira un rigore in movimento, ma Gori si allunga e riesce a mandare in calcio d’angolo la sfera che sembrava ormai in rete

Ore 15.03 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia l’incontro al “Barbera”

Ore 14.59 – Palermo e Spezia sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito, poi il fischio d’inizio

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara

Palermo-Spezia: il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

SPEZIA: 66 Gori, 2 Wisniewski, 5 S. Esposito, 7 Elia, 8 Nagy, 9 P. Esposito, 27 Soleri, 29 Cassata, 32 Vignali (dal 26′ Bertola), 37 Mateju, 55 Hristov (C). A disposizione: 22 Crespi, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 13 Reca, 17 Colak, 20 Di Serio, 25 Bandinelli, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola. Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Prontera (Bologna). AA1: Rossi (Rovigo). AA2: Trinchieri (Milano). IV UFFICIALE: Diop (Treviglio). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 35′ Baniya (P).

NOTE: Ammoniti: Henry (P), Cassata (S), Ceccaroni (P), Ranocchia (P), Kristov (S).