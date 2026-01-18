Palermo-Spezia, Segre: “Segnare davanti a questa gente è unico”

L'autore del gol: "Inzaghi trasmette fame e determinazione"

“Non mi interessa fare gol fuori casa, farli tutti in casa è ancora più bello. Segnare davanti a questa gente è unico. Penso sia il sogno di ogni bambino palermitano. Sono felice e siamo felici per una grande vittoria e una bella partita. Dobbiamo continuare così”. Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, commenta così la gara vinta contro lo Spezia per 1-0 in conferenza stampa.

“Penso sia il pensiero di ogni giocatore appena entra in campo di fare gol subito. Poi è successo sotto la curva, ancora più bello e contro un avversario tosto. Potevamo chiudere la partita, ma abbiamo creato tante occasioni per fare il secondo gol. Poi abbiamo difeso bene e in maniera compatta”, ha aggiunto l’autore del gol vittoria.

“Inzaghi ci trasmette fame e determinazione. Ce lo porta nel nostro DNA e nella nostra testa. Penso che le attrazioni positive portano a momenti che se ci credi diventano positivi. Ascoltiamo tutto quello che ci dice il mister e dobbiamo continuare così”, ha concluso Segre.