Palermo, stop pagamenti agli enti del Terzo Settore, Caronia: “Rischio caos”

“L'esigenza di controllo dei costi non può scaricarsi sulla parte più fragile della popolazione“

PALERMO – Si va verso il blocco totale dei servizi socio-assistenziali svolti da enti del terzo settore per il Comune di Palermo che ha deciso, in maniera unilaterale, di sospendere, almeno fino a giugno, tutti i pagamenti per i servizi già svolti e di pagare i debiti in misura ridotta almeno del 20%.

“Nella vicenda della sospensione dei pagamenti da parte del Comune di Palermo, che rischia di gettare nel caos totale il sistema dell’assistenza e dei servizi socio-assistenziali della città, ho interessato il Governo nazionale, ed in particolare il sottosegretario alle Finanze Federico Freni, perché il Ministero risponda al più presto ai quesiti posti dal Comune sul perimetro di applicazione della legge“. A dichiararlo è la consigliera comunale in seno alla Lega Marianna Caronia.

“L’esigenza di controllo e riduzione dei costi – ha continuato la consigliera -, non può scaricarsi sulla parte più fragile della popolazione e sui lavoratori del Terzo Settore. Mi auguro che dal MEF venga presto un chiarimento che sblocchi la situazione“.