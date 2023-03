Palermo, stop precauzionale per Marconi. Esame radiografico per Broh

È proseguita nel pomeriggio di giovedì 9 marzo la preparazione dei rosa a Boccadifalco

1' DI LETTURA

PALERMO – È proseguita nel pomeriggio di giovedì 9 marzo la preparazione del Palermo a Boccadifalco.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, palle inattive contro e lavori specifici a tema.

Ivan Marconi, che ha lavorato in gruppo, ha terminato in via precauzionale l’allenamento in anticipo rispetto al resto della squadra.

Jeremie Broh, invece, è stato sottoposto ad un esame radiografico, al Policlinico di Palermo dal prof. Pietro Cimino, che ha escluso lesioni ossee. Il centrocampista ha lavorato con i fisioterapisti.