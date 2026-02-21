Palermo-Sudtirol, Ceccaroni: “In casa 8 vittorie di fila, non vogliamo fermarci”

Il difensore: "Fa piacere fare gol davanti al nostro pubblico"

“Oggi è stata una partita tosta, nonostante il risultato netto. Sapevamo che il Sudtirol ci avrebbe messo in difficoltà, lottavano su tutte le palle, ma la porta inviolata fa piacere. Siamo cresciuti dopo l’inizio della partita e siamo stati bravi nei momenti decisivi ad essere precisi e puntuali. Il gol? Ogni volta che il Sudtirol viene a Palermo mi va bene, fa piacere segnare davanti al nostro pubblico. Comunque otto vittorie di fila in casa ci fa piacere, ma non vogliamo fermarci”. Pietro Ceccaroni, difensore dei rosanero, ha commentato così Palermo-Sudtirol terminata con il risultato di 3-0.

“Il mister chiede tanto in fase offensiva a tutta la squadra, anche a noi difensori. Anche le mie caratteristiche incidono. Sono contento di aver fatto gol su un inserimento dopo un ottima palla di Ranocchia. Prossima gara Sudtirol-Venezia? Il Sudtirol darà del filo di torcere a tutti, ti mettono sempre in difficoltà se non stai sul pezzo. Tutti faranno fatica con loro, corrono e lottano tanto”, ha concluso l’autore del terzo gol dei siciliani al “Barbera”.