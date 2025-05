Palermo-Sudtirol, Ceccaroni: “Mi è uscita la spalla in un contrasto”

Il difensore autore del gol dei rosanero in sala stampa con il braccio fasciato

“Nel contrasto con Merkaj mi è uscita la spalla. Ringrazio il dottor Matracia perché l’ha rimessa dentro. Speriamo non sia grave, vediamo come va nei prossimi giorni”. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara contro il Sudtirol persa per 1-2 dai rosanero.

“Involuzione? Non è facile da dire, ne abbiamo parlato tanto volte. Secondo me nei momenti in cui gli avversari alzano il loro livello non riusciamo a soffrire – prosegue l’autore del gol dei rosanero -. Tutte le squadre hanno qualità per metterti in difficoltà e oggi non siamo riusciti a stare sul pezzo. Dobbiamo imparare da questo, manca poco ma mancano anche le partite più belle”.

“Sul mio gol? In allenamento proviamo tante volte l’uscita con i difensori che partecipano alla manovra. Non mi capita molto spesso di fare gol e oggi è uscito bello, peccato non abbia portato punti alla squadra. Ringrazio anche Pohjanpalo che è un grande giocatore e mi ha dato la palla perfetta”, ha concluso Ceccaroni.