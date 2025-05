Palermo-Sudtirol, Dionisi non cambia i titolari: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare tra le mura amiche del “Renzo Barbera” a quasi un mese di distanza. A partire dalle ore 15.00, infatti, i rosanero ospiteranno il Sudtirol in occasione della 36ª giornata del campionato di Serie B. Un match da non sottovalutare per i padroni di casa, che sono alla ricerca di punti fondamentali per continuare a scalare posizioni in classifica al fine di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff.

La compagine guidata dal tecnico Alessio Dionisi è reduce dalla convincente vittoria per 3-1 contro il Catanzaro del turno precedente. L’ultima partita giocata in casa fu quella contro il Sassuolo del 6 aprile scorso, quando i rosanero si imposero per 5-3 ai danni dei neroverdi. Il bottino del Palermo nelle precedenti cinque gare di campionato prima di oggi è di tre vittorie e due sconfitte. Il club di viale del Fante, dunque, arriva al match odierno dal sesto posto in classifica con 48 punti ottenuti.

Il Sudtirol di Fabrizio Castori si appresta a giocare al “Barbera” dopo il prezioso successo interno di domenica scorsa contro la Juve Stabia (2-0). Nelle ultime cinque partite i tirolesi hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Attualmente i biancorossi occupano la tredicesima posizione in graduatoria con 38 lunghezze e il loro obiettivo resta quello di portare a casa punti utili per la salvezza. Il 30 settembre scorso, nella partita d’andata, il Palermo tornò in Sicilia vittorioso con il risultato di 3-1.

Palermo-Sudtirol: le probabili formazioni

Mister Dionisi, nel suo 3-4-2-1, non dovrebbe apportare particolari modifiche. In mediana ci saranno Gomes e Blin, affiancati da Pierozzi e Lund. Pohjanpalo sarà il solito terminale offensivo, mentre sulla trequarti agiranno Segre e Brunori. Scalpita comunque Verre, che prova a insidiare il numero 8 dei rosanero per una maglia da titolare.

Il tecnico dei tirolesi Fabrizio Castori, costretto ad assistere alla gara dalla tribuna per via delle due giornate di squalifica subite in seguito all’espulsione contro la Juve Stabia, opta per il 3-5-2. In cabina di regia ci sarà Casiraghi, con Odogwu e Merkaj nel reparto offensivo che proveranno a trafiggere la porta difesa da Audero.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

SUDTIROL (3-5-2): Adomonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyyhtia, Kofler, Casiraghi, Davi; Odogwu, Merkaj.