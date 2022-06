“Stupito dalle parole di Tafuri, da me solo critiche alla sua gestione”

La nota di Riccardo Savona, tirato in ballo dall'ex presidente dell'Ast

“Ho appreso con stupore e disappunto dalla stampa delle dichiarazioni rese in sede di

interrogatorio da Gaetano Tafuri. Non posso fare a meno di rilevare che, nel procedimento relativo

allo scandalo per la gestione dell’Ast, Tafuri è indagato e, recentemente, ha ricevuto avviso di

conclusione delle indagini preliminari. Le finalità perseguite con le dichiarazioni in questione

appaiono ben evidenti, ma non lecite”.

Così Riccardo Savona, con una nota affidata al suo legale, l’avvocato Salvatore Traina, interviene sulle dichiarazioni messe a verbale dall’ex presidente dell’Ast Gaetano Tafuri. Nel corso di un interrogatorio, di cui ha scritto Livesicilia, Tafuri ha tirato in ballo il deputato regionale, sostenendo che gli chiese l’assunzioni di personale.

L’avvocato Salvatore Traina

“Soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso Tafuri fu apertamente contrastato da me (n.q.

di Presidente della Commissione Bilancio dell’Ars) proprio per la cattiva gestione dell’Ast – spiega Savona -. Infatti, avevo prima proceduto all’audizione in Commissione Bilancio, in data 27/10/2020, dell’Avv.

Tafuri, e, a seguito di questa, in data 30/10/2020, avevo espressamente richiesto alla Presidenza

dell’Ast diversi chiarimenti e spiegazioni, da effettuarsi con relazione scritta da far pervenire in

Commissione Bilancio, con riguardo ai costi, ai criteri di gestione, agli acquisti, all’assegnazione

dei servizi, all’assunzione di lavoratori interinali, alla mancata attivazione della mobilità tra le

partecipate, alle modalità di scelta ed ai relativi costi”.

“Quindi, oltre a contestarla veridicità e la fondatezza di quanto detto dal predetto, mi preme

sottolineare che – prosegue la nota – al di là delle labiali affermazioni avanzate dell’ex Presidente dell’Ast, parlano per me atti parlamentari con i quali ho sempre stigmatizzato e deprecato l’operato del Presidente

dell’Azienda SicilianaTrasporti. Tali mie prese di posizione chiare, precise e pubbliche trovano idoneo e valido riscontro essendo facilmente reperibili da resoconti parlamentari, consultabili ed accessibili da chiunque”.