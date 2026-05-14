Domani manifestazione sul lungomare di Isola delle Femmine

PALERMO – “Continuano gli atti intimidatori che ormai si stanno allargando dai quartieri di Palermo come San Lorenzo, Sferracavallo e lo Zen, fino ad arrivare oggi a Isola delle Femmine. Un’escalation preoccupante che non può essere sottovalutata”.

L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, interviene dopo gli ultimi episodi di cronaca.

Tamajo: “Qualcuno crede di essere nella fiction Gomorra”

“Qualcuno probabilmente – crede l’assessore Tamajo – crede di essere dentro la fiction Gomorra, ma intimidire commercianti, imprenditori e cittadini onesti è un gesto vile, da codardi, che va condannato senza esitazioni. Esprimo la mia piena solidarietà ai commercianti di Isola delle Femmine e a tutta quella comunità sana che non si gira dall’altra parte, che non abbassa la testa e che continua a camminare con coraggio nel nome della legalità, della giustizia e del bene comune”.

“La Sicilia vera – conclude Tamajo – non è quella della paura e delle minacce, ma quella delle persone perbene che ogni giorno lavorano onestamente e difendono il proprio territorio. Le istituzioni saranno sempre al loro fianco”.

Isola delle femmine, la manifestazione

Intanto l’amministrazione comunale di Isola delle Femmine ha organizzato per domani 15 maggio 2026 alle 18,30 una manifestazione nel lungomare per dire no alle estorsioni, dopo che sette lidi sono stati presi di mira dal racket la scorsa notte.

“Non c’è colore politico, non c’è schieramento, non ci sono fazioni. Tutti insieme marciamo lungo il nostro litorale per prendere le distanze da questi vili attacchi intimidatori e dimostrare vicinanza e sostegno ai nostri imprenditori”, fa sapere l’amministrazione.