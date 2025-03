Nuovi controlli e migliaia di sanzioni in città: i dati

PALERMO – Stavano percorrendo la zona a traffico limitato non solo senza il pass, ma anche con la revisione o l’assicurazione scaduta. Sono migliaia gli automobilisti palermitani che nelle ultime settimane hanno ricevuto una multa per aver fatto accesso nell’area senza essere autorizzati, ma anche per altre violazioni al nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre scorso.

La lettura della targa e le verifiche

Attraverso le trentuno telecamere installate lungo il perimetro della Ztl a Palermo, viene infatti rilevata anche la regolarità dell’assicurazione o della revisione tramite la targa del mezzo.

“Ciò avviene soltanto nel momento in cui viene accertato l’accesso del veicolo senza il pass – spiegano dal comando della polizia municipale -. Il sistema legge quindi la targa e avvia le verifiche sugli obblighi di legge”.

I dati

Risultato? Una raffica di violazioni, che da gennaio ad oggi si sono aggiunte a quelle di chi accede in modo irregolare all’area che grosso modo corrisponde a quella del centro storico. Nel dettaglio, da gennaio ad oggi, sono stati 57 mila gli automobilisti che hanno fatto ingresso nella Ztl senza il pass e sono stati multati.

Tra questi, ben 11.607 sono stati sorpresi con la revisione non rinnovata e 4.036 con l’assicurazione scaduta. E così, la multa per l’ingresso non autorizzato di 83 euro è diventata salatissima. “Quando attraverso la banca dati si accerta istantaneamente il mancato rinnovo della revisione – proseguono dalla polizia municipale – scatta una multa da 173 euro”.

Le sanzioni

“Nel caso della copertura assicurativa – precisano – invitiamo l’automobilista a presentare la documentazione entro tre giorni, perché i dati, in questo caso, non vengono aggiornati in tempo reale. Se ciò non avviene, la sanzione parte da 841 euro. La strada in cui registriamo il più alto numero di ingressi irregolari è la via Roma”.

Insomma, all’interno del perimetro della Ztl l’attenzione non è più rivolta soltanto ai “furbetti” del pass, visto che agli occhi elettronici adesso non sfugge nulla. “Ovviamente – precisano dal comando – altri controlli vengono effettuati sui veicoli che non possono fare accesso in ogni caso all’area: da sempre sono autorizzati solo quelli Diesel dalla categoria euro 4 in poi, e benzina da euro 3 in poi. Per i mezzi inquinanti la multa è di 168 euro”.

Controlli anche sulla Palermo-Sciacca

Ma bisognerà fare più attenzione non solo in città. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune di San Giuseppe Jato ha annunciato l’installazione di due autovelox sulla Palermo-Sciacca, anche in questo caso pronti a rilevare, oltre alla velocità, la regolarità di assicurazione e revisione. Si tratta di un impianto altamente tecnologico, collocato su entrambe le direzioni di marcia della statale 624.