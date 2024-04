Palermo, tenta di scassinare la porta di un locale: ripreso da un vicino VIDEO

Il titolare: "Eravamo chiusi da 10 giorni, oggi avremmo riaperto"

PALERMO – Continuano i tentativi di furto ai danni degli esercizi commerciali di Palermo. Un uomo, alle prime luci di oggi, venerdì 12 aprile, ha provato a spaccare la porta di ingresso della cucina di Balata, locale che si trova tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, ma anche a pochi passi dal commissariato di polizia di Stato, ma questo non ha intimorito il ladro.

Fortunatamente il tentativo di furto, ripreso da un residente che è stato allertato dai rumori sospetti, non è andato a buon fine.

Il ladro ha tentato più volte ad aprire la porta del locale, ma non è riuscito nel suo intento e questo l’ha fatto desistere.

Il titolare: “Oggi avremmo riaperto”

“Avevamo chiuso da 10 giorni e oggi avremmo riaperto, fortunatamente il ladro non è riuscito ad entrare ma non avrebbe trovato ugualmente nulla” racconta Francesco Carnevale, che gestisce il locale, a Live Sicilia. “È il secondo episodio che subiamo, la prima volta si portarono via poco, solo qualche moneta che era presente in cassa. Adesso consegneremo le immagini delle telecamere alle forze dell’ordine che faranno, come sempre, il loro lavoro, ma purtroppo sono in difficoltà perché sono sotto organico e questo non garantisce la massima sicurezza ai cittadini“.