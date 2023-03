Palermo, tentano di rubare un’auto e poi fuggono: un arresto

Il complice è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce

PALERMO – La Polizia di Stato, all’esito di mirati servizi di pattugliamento volti a prevenire e contrastare anche i furti su auto, ha tratto in arresto, in flagranza, un giovane palermitano resosi responsabile di tentato furto aggravato in concorso.

Il fatto

La scorsa sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel transitare in via Ernesto Basile, hanno notato due soggetti intenti ad armeggiare su un’autovettura smart in sosta. Nello specifico uno dei due soggetti era completamente disteso a terra sotto l’ autovettura con una torcia accesa mentre il secondo soggetto armeggiava con un arnese sul paraurti posteriore.

La fuga

I due giovani, accortisi della presenza degli agenti, si davano a precipitosa fuga nelle vie limitrofe ma l’immediato inseguimento appiedato degli operatori, consentiva di bloccare uno dei due, mentre il secondo riusciva a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Da accertamenti successivi, espletati sull’autovettura gli agenti hanno constatato il paraurti posteriore danneggiato nonché nelle immediate adiacenze della stessa, hanno rinvenuto la presenza di un seghetto elettrico, probabilmente utilizzato per commettere l’azione predatoria.

L’arresto

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso ed in attesa del rito della direttissima sottoposto agli arresti domiciliari. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del complice. L’arrestato è allo stato indiziato in merito al delitto contestato e la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.