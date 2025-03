Palermo, tentano il furto di un’auto e di una moto: due arresti

Altri quattro sono indagati in stato di libertà

PALERMO – La polizia di Stato, ha arrestato due giovani e indagato in stato di libertà altri quattro. I giovani hanno tentato il furto di un’auto e una moto a Palermo.

Gli agenti, durante un giro di controllo, in transito per piazza Francesco Cupani, hanno notato alcuni giovani “armeggiare” su una vettura in sosta, questi alla vista della volante di polizia si sono dati a precipitosa fuga. I malviventi, in tutto tre (due di 18anni e uno di 19) grazie all’ausilio di altre pattuglie, sono stati bloccati ed identificati.

I tre giovani sono indagati in stato di libertà poiché ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso.

In orario notturno, invece, gli agenti hanno sventato il furto di un motociclo in via Nicolò Garzilli, tentato da tre giovani. I poliziotti hanno notato i tre, un 22enne, un 18enne ed un 15enne, armeggiare con fare sospetto, i tre, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga ma sono stati subito fermati. Due, i maggiorenni con precedenti di polizia alle spalle, sono stati arrestati, il minorenne denunciato.