Tentata rapina al centro scommesse: ladro in fuga grazie ai fumogeni

Le indagini sono condotte dalla polizia

1' DI LETTURA

PALERMO – Tentata rapina ad una agenzia di scommesse a Palermo.

Un giovane ha fatto irruzione con la pistola in pugno e il volto coperto da un casco minacciando i dipendenti del centro Goldbet in via Vaccarini.

Solo la prontezza di riflessi dei dipendenti lo ha messo in fuga.

Uno degli impiegati ha avuto la prontezza di riflessi di azionare l’antifurto con i fumogeni e il rapinatore è scappato.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.