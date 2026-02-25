In un altro intervento fermato per furto un 42enne al mercatino di piazzale Giotto

PALERMO – Due arresti per tentato furto di rame vicino all’ex Motel Agip e uno per furto con destrezza al mercatino di piazzale Giotto in due distinte operazioni dei carabinieri, a Palermo. Nel primo intervento, i militari della stazione Crispi, dopo una segnalazione al 112, hanno raggiunto un’area vicina all’ex Motel Agip. Qui hanno sorpreso due giovani, di 20 e 25 anni, mentre portavano via diversi tubi di rame in parte già caricati su un mezzo. Bloccati e sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso utilizzati per il furto. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.

Nell’altra operazione i carabinieri della stazione Uditore hanno arrestato un 42enne, per furto con destrezza. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre, con l’aiuto di due complici, ha distratto un anziano per sottrargli il portafoglio al mercatino di piazzale Giotto. Secondo la ricostruzione, i due favoreggiatori hanno intrattenuto la vittima con un pretesto e, consentito al 42enne di agire con rapidità. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare l’uomo in flagranza, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi tra la folla. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.