Palermo, il complimento e le coltellate: “Rischia di morire”

Le indagini sul tentato omicidio di ieri nella zona dei cantieri navali

1' DI LETTURA

PALERMO – “Lo stanno operando di nuovo, è gravissimo. Rischia di morire, preghiamo per lui”, dice la cognata dell’uomo di 49 anni accoltellato ieri pomeriggio nella zona di via dei Cantieri. Quattro fendenti lo hanno raggiunto all’addome. Un complimento banale avrebbe scatenato la reazione di Salvatore De Santis, 52 anni, da ieri in stato di fermo per tentato omicidio. Si attende la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.

La ricostruzione dei fatti non è ancora completa. I poliziotti stanno sentendo una serie di testimoni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni. De Santis è stato rintracciato poco dopo l’accaduto in via Ruggero Loria, dove la sua presenza era stata segnalata da una serie di telefonate al 112. La vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale Villa Sofia.

I parenti del ferito sostengono che ieri pomeriggio tutto sia iniziato nelle scale condominiali, per altro riprese da una telecamera di sicurezza. La moglie della vittima del tentato omicidio avrebbe rivolto un complimento alla figlia di De Santis per il fisico asciutto a differenza di quello della donna. Da qui sarebbero nato un battibecco con altri parenti di De Santis, il quale dopo una serie di insulti sarebbe entrato in casa per prendere il coltello da cucina con cui avrebbe colpito il vicino di casa. L’arma non è stata trovata. Le testimonianze dei parenti e di altri vicini sono al vaglio degli investigatori.

Sarebbe stato il drammatico epilogo di un clima di tensione perenne. Le liti avrebbero segnato negli anni la vita condominiale. Il 52enne è stato fermato e condotto al carcere Pagliarelli dove resterà sino all’udienza di convalida davanti al gip.