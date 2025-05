Palermo, terminati i lavori al ponte Bailey: riapertura da domani

Rifatto il manto stradale, il tavolato e serrati i bulloni

PALERMO – Sono terminati i lavori di manutenzione per il Ponte Bailey di via Guadagna a Palermo. I lavori hanno preso il via il lo scorso 16 aprile e da domani, venerdì 9 maggio, il ponte sarà nuovamente percorribile.

“Sono stati completati stamattina i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale, del tavolato e serraggio bullonerie del Ponte Bailey di via Guadagna – dichiara l’assessore al lavori pubblici del comune di Palermo, Totò Orlando, che consente l’attraversamento del fiume Oreto. Dalle ore 7.30 di domani, giorno 9 maggio 2025, il ponte verrà riaperto al transito”.