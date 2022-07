Palermo, terzo giorno di allenamenti per i rosanero

Andrea Accardi il prossimo protagonista in conferenza stampa

1' DI LETTURA

PALERMO – Terzo giorno di allenamenti del ritiro precampionato del Palermo guidato da mister Silvio Baldini. Questa mattina, i rosanero hanno effettuato un lavoro aerobico in piscina. Nel pomeriggio, al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, la squadra ha svolto una seduta a gruppi di preparazione tecnico-tattica in campo e lavoro in palestra.

Nella giornata di domani giovedì 14 luglio è previsto, come di consueto, un doppio allenamento. E sempre nella domani, alle ore 11:50, presso la sala stampa del “Renzo Barbera”, il difensore palermitano Andrea Accardi parlerà in conferenza stampa.