Palermo, test “in famiglia” a Boccadifalco contro la Primavera

Oggi pomeriggio, venerdì 18 novembre, rosanero in campo contro i giovani di mister Di Benedetto

1' DI LETTURA

PALERMO – Con i campionati fermi per la sosta Nazionali, il Palermo continua la preparazione e si concede un test “in famiglia” in vista del prossimo match di Serie B. Oggi pomeriggio, infatti, la compagine rosanero scenderà in campo a Boccadifalco per affontare la Primavera di Stefano di Benedetto, anch’essa a riposo dal proprio campionato.

VERSO LA SFIDA

L’amichevole di oggi contro i giovani rosa darà modo al tecnico Eugenio Corini di continuare il lavoro in vista della sfida del “Barbera” contro il Venezia, nonché di valutare le condizioni di tutti gli effettivi. Stando all’ultimo bollettino medico diramato dal Palermo tra gli esclusi per il test in famiglia potrebbero esserci Saric, fermatosi in settimana per un risentimento muscolare, e Buttaro che sta ancora svolgendo allenamento differenziato. Da valutare la presenza di Crivello che ieri ha lavorato con i fisioterapisti mentre saranno del match Marconi e Di Mariano, entrambi rientrati regolarmente in gruppo.

PROVE ANTI-VENEZIA

L’allenatore di Bagnolo Mella, dopo la sconfitta rimediata in casa del Cosenza, avrà modo di limare contro la compagine di Di Benedetto le lacune mostratesi al “Marulla” e provare qualche alternativa tattica per affrontare al meglio il Venezia nel prossimo weekend.

Settimane di lavoro importanti per il Palermo che potrebbero servire per recuperare, sia sul piano fisico che mentale, giocatori come Bettella che sarà sicuramente in campo al posto dello squalificato Marconi e Stulac, da settimane fuori dall’undici titolare e in attesa di riprendersi le chiavi del centrocampo rosanero.

Contro la Primavera è lecito aspettarsi tante rotazioni di interpreti e cambi di schemi a gara in corso, con l’intento di consolidare i meccanismi dei vari reparti e ripartire nel migliore dei modi nella prossima gara di Serie B.