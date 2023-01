Palermo, testa al Perugia: si lavora in campo e… sul calciomercato

Paulo Azzi ad un passo, previsto un colpo anche per il reparto offensivo

PALERMO – La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini torna al “Tenente Onorato” di Boccadifalco dopo cinque giorni di ritiro a Roma. I rosa si sono radunati martedì 3 gennaio presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti” e già nel pomeriggio sono scesi in campo per il primo allenamento. Per i siciliani, lavoro alternato tra palestra e manto erboso dell’impianto sportivo capitolino fino alla mattina del 7 gennaio, data in cui Brunori e compagni hanno affrontato la Primavera della Viterbese in un test amichevole di fine ritiro. 13-0 il risultato finale in favore del Palermo e tanti nuovi spunti per l’allenatore di Bagnolo Mella che torna nel capoluogo siciliano nella settimana che introduce i rosanero alla prima giornata di ritorno in Serie B.

Il 14 gennaio, a partire dalle ore 14.00, il club di viale del Fante sarà ospite del Perugia di mister Fabrizio Castori allo stadio “Renato Curi”. Dopo circa tre settimane di stop, si torna in campo anche nel campionato cadetto per il primo impegno dell’anno dopo il giro di boa. Da oggi, lunedì 9 gennaio, i rosanero riprendono la preparazione tecnico-tattica e si proiettano alla sfida contro i Grifoni, attualmente diciottesimi in classifica a quota 19 punti. I siciliani, invece, ricominciano il loro percorso in stagione dal tredicesimo posto in graduatoria con 24 lunghezze ottenute. Una sfida che servirà a entrambe le compagini per dimostrare continuità di prestazioni e di risultati, positivi fino all’ultima gara del girone di andata.

SUL MERCATO

Sul piano sportivo, Corini e il suo staff hanno ormai ripreso a pieno regime il loro lavoro per il prosieguo del campionato cadetto. Sul piano dirigenziale, il duo composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno continua ad adoperarsi per rafforzare la squadra in accordo con il tecnico dei rosa. Diverse le partenze che fino a questo momento hanno permesso di sfoltire la squadra a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella. In particolare, le partenze di Floriano e Crivello hanno liberato due slot nella lista Over che prevede un numero massimo di 18 calciatori nati prima del 1999.

Uno di questi posti potrebbe così occuparlo Paulo Azzi, terzino sinistro del Modena. Una trattativa che va avanti con il club rosanero da diversi giorni, ma in agguato c’erano diverse squadre concorrenti che hanno provato ad accaparrarsi il calciatore brasiliano dei Canarini. Tra queste anche la Salernitana in Serie A, che voleva portare il classe 1994 all’”Arechi” con la formula del prestito: il Palermo, invece, sembrerebbe in vantaggio nella trattativa perché intenzionato a concludere il trasferimento in maniera definitiva.

Intanto, è stato depositato in Lega il contratto di Renzo Orihuela, difensore uruguaiano arrivato nel capoluogo siciliano dal Montevideo City Torque. Sondati anche diversi profili per quanto riguarda il reparto offensivo dei rosanero. I nomi in orbita Palermo sono Seck del Torino, Tutino del Parma e Listowski del Lecce. In uscita, si attende il passaggio di Doda all’Imolese, ma sono ai saluti anche Pierozzi e Lancini, quest’ultimo richiesto tra Serie C e Serie B ma con alcune chances di rimanere nel capoluogo siciliano.