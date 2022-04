Palermo, ticket Fi-Lega, colpo di scena: Scoma si ritira

Il deputato smentisce il segretario del Carrocio Nino Minardo e fa un passo indietro: non sarà vicesindaco

PALERMO – Colpo di scena nella campagna elettorale appena iniziata del centrodestra: Francesco Scoma si ritira dalla corsa a vicesindaco. Sono passate poche ore da quando è stata lanciata l’intesa fra i due in un comunicato congiunto partiti. La notizia del ticket verde azzurro con Francesco Cascio sindaco e Scoma come vice era arrivata firmato dal segretario della Lega Nino Minardo e dal coordinatore di Forza Italia Gianfranco Miccichè. Dopo qualche ora, però, è arrivata la smentita.

“Ringrazio la Lega e il segretario regionale Minardo per la fiducia ma non intendo accettare il ticket proposto con l’amico Francesco Cascio”. Ha scritto in una nota Scoma mentre arrivano le note di felicitazioni dei plenipotenziari del partito di Salvini a Palermo.

“Intendo proseguire il mio impegno come parlamentare nazionale e lasciare spazio ad altre figure della Lega a Palermo che – continua nella nota Scoma – potranno essere indicate nel ruolo propostomi. Assicurerò il mio pieno e convinto sostegno a tutta la coalizione per la campagna elettorale che mi vedrà comunque in prima linea per dare un nuovo volta alla città”. Lo dichiara Francesco Scoma, deputato della Lega.

Minardo: “Il ticket è tra partiti”

“Il ticket è tra partiti, era giusto passare la preferenza al candidato che avevamo indicato come Lega: Francesco Scoma. Se lui rinuncia sarà il partito a scegliere un altro nome, nulla cambia sul piano politico. Avanti tutta”. Così all’Ansa il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, ha confermato l’intesa con Forza Italia sul sostegno a Francesco Cascio (Fi) come candidato sindaco a Palermo, nonostante Francesco Scoma, indicato come vice sindaco proprio dal Carroccio, abbia comunicato di non accettare il ticket.